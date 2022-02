Sitôt la victoire annoncée, le téléphone n'en finit plus de sonner avec la sœur de Gabriella, pour commencer et un appel rapide mais passionnée de sa fille prodige depuis la Chine. Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis ont fait leurs premiers pas de glisse à Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui, c'est tout un club qui voit la vie en or. Le couple clermontois a tout gagné. Alors forcément, les plus jeunes sont ébahis. Désormais, c'est toute une ville, toute une région qui attend de pouvoir fêter, comme il se doit, ses immenses champions.