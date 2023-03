L'Ukraine boycottera les compétitions d'escrime avec des Russes et Biélorusses quoi qu'il en coûte

"Alors que la Russie détruit des villes ukrainiennes et tue des Ukrainiens depuis plus d'un an et continue de le faire, (...) la FIE a décidé d'autoriser les Russes à participer à des compétitions. Nous considérons cette décision comme choquante et inadmissible. Nous avons honte de ce qui est arrivé à la FIE", a déploré la Fédération ukrainienne. "L'argent d'Alisher Ousmanov (ancien président de la Fédération internationale d'escrime, ndlr) est devenu plus important que les principes olympiques."