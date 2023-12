VIDÉO - Simone Biles et Novak Djokovic désignés sportifs de l'année 2023

Chaque année, nos confrères de "L'Équipe" élisent leurs "champions des champions". En 2023, l'Américaine Simone Biles et le Serbe Novak Djokovic remportent le titre de sportifs de l'année.

Une distinction de plus pour deux géants de leur discipline. L'Américaine Simone Biles et le Serbe Novak Djokovic ont été désignés "Champions des champions Monde" pour 2023 par nos confrères de L'Équipe, après une année durant laquelle les deux sportifs auront encore éclaboussé la planète sport de leur talent.

Il faut dire que le retour aux affaires de la reine de la gymnastique s'est avéré payant. Sujette aux "twisties", ces pertes brutales et imprévisibles de tout repère dans l'espace, lors des JO au Japon en 2021, l'Américaine de 26 ans avait complètement coupé avec la compétition pendant près de deux ans pour prendre soin de sa santé mentale.

En août dernier, elle a finalement repris. Avec succès. Elle a d'abord remporté l'US Classic, avant de décrocher un huitième titre record au concours général des Championnats des États-Unis, puis d'être sacrée à quatre reprises lors des championnats du monde début octobre (concours général individuel et par équipes, sol, poutre). Celle qui compte désormais 23 titres mondiaux et qui a donné son nom à une figure devance pour L'Équipe Mikaela Shiffrin (États-Unis, ski alpin) et Katie Ledecky (États-Unis, natation).

Djokovic vise Paris

Lui aussi règne sur sa discipline. En 2023, le Serbe Novak Djokovic a poursuivi sa moisson sur le monde du tennis. En juin, "Djoko" est d'abord devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem (23), grâce à sa victoire à Roland-Garros, dépassant ainsi le "maître des lieux", l'Espagnol Rafael Nadal. Trois mois plus tard, le numéro 1 mondial a surtout remporté l'US Open, et égalé le nombre absolu de titres du Grand Chelem (24) établi en 1973 par Margaret Court.

À 36 ans, Novak Djokovic a tout gagné. Ou presque. Sa seule faille ? Aucun titre olympique ne se trouve dans son palmarès (une médaille de bronze en 2008). Il en aura l'occasion dans quelques mois, à Paris, lors des JO 2024. Au classement de nos confrères de L'Équipe, le Serbe devance le Français Léon Marchand (natation) et le Néerlandais Max Verstappen (Formule 1).