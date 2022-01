Handball : les Bleus qualifiés in extremis

"J'espère que vous êtes fiers de nous. On est super content de cette victoire, et maintenant on va se reposer et on va aller au bout", assure Dika Mem, joueur. Le bout, c'est la médaille d'or. Ce sera pour s'offrir un troisième titre majeur en cinq ans, le cinquième en dix ans, moins de six mois après leur titre olympique de Tokyo.