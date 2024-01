VIDÉO - Handball : les Français encore champions d'Europe

Les Bleus ont remporté le titre de champion d'Europe pour la quatrième fois de leur histoire. Les coéquipiers de Nikola Karabatic ont talonné les Danois pendant tout le match avant de les terrasser.

C'est un peu comme si "La Marseillaise" était devenue l'hymne officiel des handballeurs. L'année 2023 s'est achevée par un titre de champion du monde pour les filles. Et 2024 commencent avec des garçons champions d'Europe. "On arrive à trouver des ressources alors qu'on est malmené. On ne lâche jamais. On trouve la lumière dans une prolongation étouffante. Bravo les mecs ! Les mecs ont été fantastiques", s'est félicité Guillaume Gille, entraîneur de l'équipe de France de handball, au micro de TF1.

Avec les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire, les Bleus ont voulu marquer les esprits. Mais comme à chaque fois contre les Danois, triple champion du monde, il faut retenir son souffle. Parfois, on tremble. Souvent, on vibre. Un match à couper le souffle et un suspens de tous les instants : 14-14 à la mi-temps, 27-27 à la fin du temps réglementaire.

Cela se joue en prolongation. Un arrêt du gardien français au bon moment, un petit but de Yanis Lenne au dernier instant. Les héros n'ont plus qu'à exulter. Ils ont beau être habitués, ils ne se lasseront jamais de gagner.