"C'est un énorme défi" : les Bleus face au Danemark en finale de l'Euro de handball sur TF1

Les handballeurs français vont affronter le Danemark en finale de l'Euro ce dimanche en fin d'après-midi. Les coéquipiers de Nikola Karabatic savent que la tache sera rude, mais les Bleus sont particulièrement en forme en ce moment. Un match à suivre dès 17h30 sur TF1, en streaming sur TF1+ et sur TF1Info en live commenté.

Dans cet Euro, les Bleus se sont trouvés un héros. À la dernière seconde de la demi-finale vendredi, menée d'un but, l'équipe de France se retrouve face à un mur. Un mur très haut et très large. À la force d'un bras, Elohim Prandi le transperce. Égalisation, prolongation, et quelques instants plus tard... qualification. Dans le vestiaire, ses coéquipiers peinent à réaliser.

C'est un énorme défi qui attend l'équipe de France

"Ce n'est pas un coup de chance (...) ça fait quatre fois que je le fais en quelques années", sourit-il. Pour l'instant, il faut reprendre des forces et continuer à travailler. Ce dimanche soir, ce n'est plus un mur qui se dresse face aux Bleus, c'est une forteresse : le Danemark, trois fois champion du monde. "Il va falloir être dans notre meilleur jour, que ça soit collectivement et individuellement" ; "C'est un énorme défi qui attend l'équipe de France, mais on a une équipe capable de le révéler", déclarent tour à tour les frères Karabatic.

Signer des exploits est depuis longtemps leur marque de fabrique. Ils s'appuieront ce dimanche soir, comme à chaque fois, sur leur plus grande force : l'esprit d'équipe.