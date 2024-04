"J'ai gagné votre course" : un jockey interpelle Emmanuel Macron pour obtenir un titre de séjour

Avec son cheval Hasard de Brion, James Reveley a remporté, dimanche 21 avril, le Prix du président de la République, sur l'hippodrome parisien d'Auteuil. Le jockey anglais de 35 ans, interrogé après sa course, s'est adressé directement à Emmanuel Macron pour lui demander un titre de séjour.

Il avait un message à faire passer à Emmanuel Macron. Vainqueur du très prestigieux et tout aussi exigeant Prix du Président, dimanche 21 avril, sur l'hippodrome parisien d'Auteuil, le jockey anglais James Reveley, qui montait l'outsider Hasard de Brion, un hongre de 7 ans protégé par Manon Scandella-Lacaille, a profité de l'exposition médiatique que lui a offert son succès pour interpeller le président de la République en direct à la télévision.

"J'ai une question pour monsieur le Président", a lancé au micro d'Equidia le natif de Saltburn, dans le nord-est de l'Angleterre, après avoir débriefé sa victoire. "J'ai gagné votre course maintenant. Et je n'ai toujours pas de titre de séjour, alors que ça fait 8 ans que je travaille en France."

"Je paie plus de 50.000 euros d'impôts par an et je n'arrive pas à avoir un titre de séjour", a grincé dans un français parfait James Reveley, arrivé dans l'Hexagone, pour la première fois, à l'âge de 18 ans pour effectuer un stage chez Guillaume Macaire, entraîneur mythique de courses d'obstacles, avant de s'y établir définitivement à l'été 2015. Il n'y a plus qu'à espérer que son message a été entendu.