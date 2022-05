Hossegor : des graines de surfeurs se démarquent déjà

À peine entrés au collège, ces enfants jonglent entre leur scolarité et les compétitions de niveau international. Ils s'entraînent sept à huit fois par semaine. Parmi eux, Tya Zebrowski, onze ans. Hawaï, Tahiti, Maroc, Bali, elle a déjà fait le tour du monde pour concourir, et n’a qu’une seule idée en tête. “J’aimerais être aussi fort que les garçons, et je voudrais être championne du monde et aider des familles qui sont pauvres”, confie-t-elle.