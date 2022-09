VIDEO - Il sort miraculeusement indemne d'un énorme crash en Indy Car

Impressionnant. A voir les images de l'énorme crash subi par Ryan Briscoe, on se demande encore comment le pilote australien d'Indy Car (discipline qui consiste à enchaîner les tours sur un circuit ovale) a bien pu en sortir sain et sauf. Car poussée hors de la poste par une monoplace concurrente, celle de Briscoe s'est soudain mise à décoller du sol pour partir en soleil, avant de lourdement retomber sur le toit, et donc sur la cabine du pilote...



"Une brûlure ici ou là"



Ce dernier, quoique un peu sonné par la violence du choc, a pu très rapidement donner des signes de vie et montrer que tout allait à peu près bien pour lui. A peine "une brûlure ici ou là", a d'ailleurs commenté un peu plus tard l'intéressé sur son compte Twitter.