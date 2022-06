Incidents au stade de France : les sénateurs accusent l'Etat

Après deux semaines d'audition, les sénateurs pointent du doigt un responsable du K.O autour du Stade de France. Ce n'est pas l'UEFA, ni la Fédération française de football, qui semblent les plus mises en cause, mais ce sont les autorités. “Notons, que ce soit dans la phase de préparation, que ce soit pendant les événements ou que ce soit après les différents acteurs qui ont eu à intervenir, et qui, tous, ont failli. Tous sont liés à l'État", s'exprime Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne (Île-de-France).