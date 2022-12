Incidents en marge de France-Maroc : quel est le profil des personnes interpellées ?

Le chauffard a abandonné sa voiture quelques centaines de mètres plus loin, avant de prendre la fuite, il est ce soir toujours activement recherché par les enquêteurs. "Il y avait certainement beaucoup de provocations, il a forcément eu très peur. Je pense que c'est ainsi que ça s'est passé dans son esprit, et c'est pour cette raison qu'il a pris la fuite. Si on l'interpelle rapidement, on pourra déterminer les raisons qui l'ont poussé à réagir avec autant de violence", explique Bruno Bartocetti, secrétaire national zone sud de l'unité SGP Police FO.