VIDÉO - "Superkopters" : ils choisissent au hasard un petit club et lui offrent une ambiance de Ligue des Champions

Tous les six mois, ils s'incrustent dans des clubs choisis au hasard d'une fléchette lancé sur une carte, ou même d'un harpon. Cette fois, le petit stade de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) a été désigné, stupéfiant les supporters locaux habituels. "Quand je suis arrivé, j'étais perdu", s'amuse l'un d'eux au micro de TF1. Quelques heures avant le match, sur un parking loin du stade, c'est le moment de chauffer la voix sur des chants spécialement composés, et d'enfiler une panoplie de vêtements aux couleurs rouge et noir du club du jour.