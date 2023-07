VIDÉO - "J'ai envie de représenter la France aux JO de Paris" : Alice Métais, championne de para-athlétisme

Alice Métais a commencé l'athlétisme à 14 ans, après des années difficiles depuis son diagnostic d'une maladie génétique rare, à l'âge de 8 ans. Elle ne voit pas à plus d'1,50 m. "Je n'acceptais pas du tout mon handicap. Au collège, ça se passait très mal, j'avais très peu d'amis, je ne voulais plus aller à l'école, je n'avais plus envie de sortir de chez moi, le regard des autres me faisait peur", se souvient-elle. Elle concourt dans la catégorie T13, c'est-à-dire le niveau le plus léger de cécité sur trois catégories.