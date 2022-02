"Je ne réalise pas complètement" : Clément Noël, un médaillé olympique heureux

Le Vosgien, devenu savoyard d'adoption lorsqu'il s'est installé à Val d'Isère à l'adolescence pour poursuivre sa carrière de skieur, était visiblement très ému sur le podium en attendant de recevoir sa médaille d'or. "C'est un moment unique, c'est un moment à se rappeler, à profiter. Et c'est vrai que d'entendre la Marseillaise sur le podium, ça met les frissons, c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai vraiment profité de ce moment", dit-il. "Il y avait tous les coachs, les amis, et les athlètes de l’Équipe de France pour me supporter et me féliciter. Donc ça a été un grand moment d'émotion", conclut le skieur de Val d'Isère.