VIDÉO - "Je vis le match en direct" : malvoyant, le petit Joachim a pu suivre la victoire de Metz grâce à l'audiodescription

Pendant 90 minutes, des voix remplacent ses yeux. "On doit beaucoup plus détailler ce qui se passe sur le terrain, mais pas que, aussi ce qui se passe en tribunes, avec tous les petits détails comme les couleurs, le nombre de supporters, les drapeaux etc", explique Arno Medon, un des commentateurs spécialisés en audio-description.

Pour permettre aux supporters malvoyants de suivre l'évolution du ballon et des joueurs, les commentateurs divisent le terrain en quatre zones. Une façon de faire qui plaît à Joachim. "Il y a beaucoup de détails dans l'audiodescription et ça m'apporte beaucoup de choses, du coup je vis le match en direct, je trouve que c'est très bien fait", commente le jeune garçon.