VIDÉO - Jeu de paume : le retour gagnant d'un sport venu de la Renaissance

Depuis les belvédères, le spectacle est assuré avec Lea Van Der Zwalmen, championne de France du jeu de paume. Elle n'a qu'une idée en tête, sortir de la confidentialité et démocratiser le "carreau". Cet espace de 10 mètres sur 30, où l'on joue sur les murs ou sur les galeries, et où la mixité est assurée depuis l'origine. "On sent l'histoire, on se sent petit", nous explique la vice-championne du monde dans le reportage de TF1 ci-dessus. "C'est un jeu avec des règles intrigantes, l'aspect intellectuel constamment stimulant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu".