VIDÉO - Jeu du chat  : plongez au cœur d'un entraînement pro, loin des cours de récré

Au top départ, la poursuite commence. Comme au temps des cours de récréation, un "chat" traque une "souris". Le but du jeu ? Le premier doit attraper son adversaire en 20 secondes, pas une de plus. Ce jeu, prisé depuis des décennies des enfants dans les cours d'école et devenu, depuis 2015, on ne peut plus sérieux. Depuis 2016, un championnat du monde est même organisé chaque année, sur un week-end. Oubliez le "jeu du chat" et dites bonjour au "chase tag". Un duel dont les seules limites sont les rebords d'une arène, de 12 mètres de côté.

Les équipes s'affrontent à six contre six. Le tout, sur un total de 16 rounds. À chaque manche, seule l'équipe qui joue "la souris" peut marquer. Et ce, en évitant de se faire toucher dans le temps imparti par le chat. Au bout de ces seize "mini-matchs", l'équipe qui compte le plus de points gagne.

"Ce sont quand même, au final, deux adultes qui se courent après. [Cela renvoie] un peu une image d'enfance. On peut s'identifier à travers le participant, parce qu'on l'a tous déjà vécu", reconnaît Yoann Ferreira, vice-champion du monde de chase tag. Vitesse, souplesse, adresse... les qualités du "chase tag" se travaillent d'abord sur un autre terrain de jeu : celui de la rue. La discipline vient du parkour, l'art de se déplacer en milieu urbain.