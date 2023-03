À 500 jours des JO 2024, Emmanuel Macron va lancer le compte à rebours

Le grand compte à rebours est lancé. Après des années de préparatifs, les Jeux Olympiques de Paris (26 juillet-11 août 2024) approchent désormais à grands pas. À 500 jours du lancement de la compétition, Emmanuel Macron doit faire le point, ce mardi, à la préfecture de Paris sur la mobilisation des services de l'État pour le plus grand événement sportif mondial, a annoncé l'Élysée. "Il souhaite s’assurer que chacun, au sein de l’ensemble des ministères ainsi que de nos administrations, est au travail sur un agenda et une feuille de route clairs, sur lesquels l’ensemble des embûches possibles soit connu et anticipé", glisse l'exécutif, dans des propos rapportés par L'Équipe.

Après un déjeuner avec les responsables des entreprises partenaires des JO, le chef de l'État va rencontrer le président du comité d’organisation, Tony Estanguet. Un entretien avec Thomas Jolly, le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, est également à l'ordre du jour. Il permettra de discuter du "concept artistique de la cérémonie d'ouverture", indique l'AFP. La journée s'achèvera par une rencontre et un discours devant les quelque 500 fonctionnaires de la région Île-de-France mobilisés sur l'évènement. "En amont, il présidera une réunion de travail sur la mobilisation des services de l’État en Ile-de-France qui reviendra notamment sur les grands chantiers urbains, sportifs et de mobilité engagés, sur la sécurité de l’événement, ou l’héritage de ces Jeux sur le territoire régional", explique l'Élysée.

Selon nos confrères de l'Équipe, une prise de parole de la ministre des Sports est prévue en Conseil des ministres mercredi pour faire un point sur l'organisation.