JO de Pékin : le vent repousse à lundi la descente messieurs

Il faudra attendre a minima 24 heures de plus. Prévue à 11h locales (4h en France), avant d'être repoussée à trois reprises, l'épreuve-reine du ski alpin des JO d'hiver de Pékin a été définitivement reportée par la Fédération internationale de ski (FIS), dimanche 6 février. Le vent, déjà responsable de l'annulation de l'ultime entraînement la veille, n'a pas assez faibli (plus de 50km/h) pour laisser la meute partir à l'assaut de "The Rock".

"Le jury, conjointement avec l'organisateur, a décidé dans l'intérêt pour la sécurité et l'équité de reporter la course à un autre jour", a annoncé la FIS. La course phare des Jeux d'hiver a finalement été décalée au lundi 7 février (à partir de 5h en France), "en accord avec toutes les parties prenantes concernées", ont informé les organisateurs. Une journée qui s'annonce chargée, puisque le géant dames sera disputé sur la piste voisine. Pour faire de la place à la descente hommes, ses horaires s'en retrouvent modifiés : 2h30 (première manche) puis 7h30 (deuxième manche). Mais, là non plus, sans certitude de bénéficier de conditions acceptables.