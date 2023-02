"On n'est pas plus cher qu'à Londres" : Tony Estanguet défend le prix des places pour les JO de Paris

Face à cette vague ininterrompue de critiques visant Paris 2024, Tony Estanguet est monté à deux reprises au front pour désamorcer un début de polémique. "On n'est pas plus cher que les Jeux de Londres en 2012", s'était-il défendu, mercredi 22 février, sur RTL, alors qu'assister à une soirée d'athlétisme, sans le 100m, peut coûter 690 euros. "C'était déjà ces prix-là." Sauf que Londres proposait 2,5 millions de billets au tarif minimal de 20 livres (22 euros environ), soit plus de double de Paris 2024.

"Je comprends les critiques. Je suis désolé qu'il y ait des déçus", a assuré, jeudi 23 février, sur BFMTV, le patron du Cojop. "Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été chanceuses en étant tirées au sort, et qui se sont fait leur programme de rêve pour les JO avec des places à 24 euros", a aussi insisté l'ancien kayakiste, rappelant qu'il y avait "quand même un million" de billets au prix d'appel parmi les trois millions de places mises à la vente lors de cette première phase de vente.