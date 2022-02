Jeux olympiques d'hiver 2022 : deux nouvelles médailles d'argent pour la France

Anaïs Chevallier-Bouchet a aussi vécu une journée intense. Elle est médaillée d'argent au biathlon. "C'était vraiment une course dure et exigeante, il fallait être concentré. Je suis contente de mon ski et de mon tir. C'est parfait, tout va bien". L'équipe de France est lancée. Elle a remporté trois médailles d'argent en trois jours et espère l'or pour bientôt.