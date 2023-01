Hidalgo favorable à une participation des athlètes russes au JO-2024... sous conditions

Ces propos interviennent au lendemain de la dernière sortie du Comité international olympique (CIO). L'instance a dessiné, après avoir consulté des représentants des sportifs, fédérations internationales et comités nationaux olympiques, une feuille de route pour réintégrer les Russes et Biélorusses dans le sport mondial. "Aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport", martèle-t-elle. Il est nécessaire d'"étudier plus avant la manière" dont les sportifs concernés pourraient réintégrer les compétitions "dans des conditions strictes", ajoute-t-elle. Dans les faits, ils pourraient s'aligner à condition de n'avoir "pas activement soutenu la guerre en Ukraine" et de se conformer "entièrement au Code mondial antidopage", "vérifications" à la clé.

Pour autant, l'organisation basée à Lausanne réaffirme son attachement aux sanctions frappant Moscou et Minsk. Aucun tournoi international ne sera tenu sur leur sol. De même, aucun drapeau, hymne, symbole ou représentant officiel ne sera présent lors desdits événements. Le CIO insiste également sur la "solidarité" avec la communauté olympique ukrainienne, pour que le pays ait "une délégation forte aux JO-2024 de Paris comme aux JO-2026 de Milan".