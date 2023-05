Attention en achetant vos places pour Paris 2024, 44 sites de revente de billets frauduleux détectés

Le coup d'envoi de la deuxième phase de vente de billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vient d'être donné ce jeudi matin, pour les ventes à l'unité et non en pack, mais attention à ne pas vous faire piéger au moment de réserver votre place. Au total, 44 sites illégaux de revente de billets ont été détectés, signale la Gendarmerie nationale sur Twitter, le fruit de deux mois d'enquête, qui ont mobilisé 200 cybergendarmes. Elle appelle les internautes à bien vérifier qu'ils se trouvent sur le seul site officiel pour obtenir leur place pour les compétitions, paris2024.org.