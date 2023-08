VIDÉO - JO de Paris 2024 : les confidences du chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture

Il est parfois difficile de différencier un touriste d’un metteur en scène. Chaque fois qu’il repère un nouveau détail, Thomas Jolly sort son téléphone. Ce spécialiste du spectacle vivant a été nommé directeur artistique des cérémonies pour les JO de Paris 2024. Un rôle capital : il est chargé de créer les quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et des Jeux Paralympiques. Depuis des mois, l'homme sillonne Paris, pour faire découvrir, le 26 juillet prochain, à plus de deux millions de téléspectateurs la France et sa capitale.

"Bien souvent, dans les cérémonies, chaque pays donne un peu une image de lui-même. Et pour le coup, moi j'ai de la chance, parce que l'histoire de la France, elle est là [à Paris, NDLR]", explique-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Thomas Jolly a d'ailleurs déjà fixé son fil rouge : l'histoire avec, pour invités de marque, les emblèmes du pays : "La baguette de pain, le formage, Edith Piaf..." liste-t-il avant d'expliquer qu'il souhaite "jouer avec ce qu'est la France" et "redonner du sens, de l'émerveillement et de l'enchantement".