VIDÉO - Paris 2024 : les jeux entrent en Seine avec les premières répétitions

Pour que tout soit parfait, rien n'est laissé au hasard. Même la vitesse de navigation est testée : ce sera neuf kilomètres à l'heure. Une chorégraphie à laquelle pourront assister 100.000 spectateurs qui auront acheté un billet. Ils seront assis le long des quais et sur les ponts. Le prix des places est entre 90 euros et 2700 euros. Il y a aura aussi quelques places gratuites, plus loin, sur les quais supérieurs.

