VIDÉO - Paris 2024 : voici à quoi ressemble la torche olympique et paralympique

Pour qu'elle reflète les prochains Jeux, Mathieu Lehanneur s'est inspiré de trois marqueurs de Paris 2024 : l'égalité, l'eau, et l'apaisement. Sa symétrie parfaite valorise l'égalité en donnant une place équivalente aux Jeux olympiques et paralympiques, où pour la première fois autant d'athlètes femmes que hommes participeront aux compétitions.

L'eau, à travers la Seine, colonne vertébrale de l'édition parisienne, a inspiré les effets d'onde, de reliefs et de vibrations, qui reproduisent les vagues et les mouvements de l'eau ainsi que les reflets de la lumière à sa surface. Par ses courbes et ses arrondis, empreinte de douceur, la torche, fabriquée dans un souci de préservation de l'environnement, transmet un message de paix, générosité et fraternité, valeurs de l'olympisme.