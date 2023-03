VIDÉO - Jeux Olympiques de Paris 2024 : en immersion dans le plus grand chantier d’Europe

Du 26 juillet au 11 août 2024 se dérouleront les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. L’organisation de l’événement continue, la construction des infrastructures avance à un bon rythme et le calendrier est tenu. Soit une forêt de grues au nord de Paris, plus de 3000 ouvriers pour sortir de terre des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels... L'équipe de TF1 a visité les coulisses du plus grand chantier d'Europe.