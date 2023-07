VIDÉO - JO de Paris 2024 : les images de la première répétition de la cérémonie d'ouverture sur la Seine

"Pour le moment, ils passent un peu inaperçus", réagit, dans le reportage en tête de cet article, un passant. Une autre abonde : "je n'aurais jamais cru que c'étaient les répétitions des Jeux olympiques".

Pour les organisateurs, l'enjeu est de taille. C'est la première fois en effet qu'une cérémonie d'ouverture olympique se tiendra en plein air et non dans un stade. Environ 100.000 personnes pourront y assister en payant leurs places sur les quais bas de la Seine et plusieurs centaines de milliers d'autres sur les quais hauts gratuitement. Le jour J, les bateaux descendront la Seine sur six kilomètres, longeant la cathédrale Notre-Dame, le Louvre ou encore la Place de la Concorde. Des animations et des jeux de lumières parsèmeront le parcours avant d'atteindre la Tour Eiffel pour le bouquet final.