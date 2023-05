Les billets pour les JO-2024 trop chers ? Les prix sont "inférieurs" aux autres éditions, selon la ministre des Sports

Quelques instants plus tôt, Amélie Oudéa-Castéra avait assuré que le comité d'organisation (Cojop), l’État et les collectivités locales hôtes étaient attachés à "l'impératif d'accessibilité" des JO. Un point qu'elle estime rempli, notamment, avec le million de billets à 24 euros, dont la moitié est réservée à la billetterie populaire achetée par l'État et aux collectivités.

S'agissant de la cérémonie d'ouverture, dont 100.000 places sont payantes - sur les quais bas de la Seine - les tickets sont en cette mi-mai affichés à 2700 euros. Les tarifs les plus bas, à 90 euros, sont partis en premier."On aura surtout par centaines de milliers des personnes qui gratuitement vont assister à cette cérémonie d'ouverture", a répété la ministre des Sports.