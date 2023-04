VIDÉO - Jeux Paralympiques 2024 : le cycliste breton Alexandre Léauté ne pense qu'à ça

Il répète les mêmes gestes six fois par semaine. La vie d'Alexandre Léauté est rythmée par le cyclisme. À seulement 22 ans, il est déjà quadruple médaillé olympique, et neuf fois champion du monde. Ça ne se voit presque pas, mais Alexandre est hémiplégique. Il n'a pas de force, ni de sensation, sur tout son côté droit, et pédale uniquement de la jambe gauche. Un handicap de naissance que le vélo lui permet de surmonter.

"Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on en fait moins", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article, pendant un entraînement. "C'est la seule chose où je me sentais comme les autres", se souvient le jeune homme, "dès que je faisais du sport, il n'y avait plus de différence".