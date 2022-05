Jimmy, treize ans, as du volant

Une entreprise italienne le sponsorise et finance tous ses déplacements ainsi que ses entraînements individualisés. Une machine reproduit la pression musculaire encaissée pendant une course. Avec le casque, le poids de la tête peut peser une dizaine de kilos. Son rêve a un prix : deux heures de travail quotidien sur un simulateur professionnel. Nul ne sait s'il parviendra à concrétiser ses rêves de Formule 1. Mais course après course, il se rapproche du monde professionnel.