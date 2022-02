JO 2022 : Bing Dwen Dwen, la mascotte panda devenue star

Depuis plusieurs jours, les "Bing Dwen Dwen", véritables attractions nationales, se vendent comme des petits pains en Chine. Très vite. Trop vite. Certains sont prêts à attendre plusieurs heures dans un froid glacial, y compris la nuit, pour mettre la main sur un exemplaire. "Je suis arrivé hier soir à 18h et j’ai fait la queue toute la nuit. Et on l’a eu, finalement", s'est réjoui un Pékinois au micro de LCI. Le début des Jeux olympiques le 4 février a coïncidé avec les vacances du Nouvel an lunaire, ajoutant encore une dose supplémentaire à l'enthousiasme ambiant... et handicapant la production, nombre de travailleurs prenant leurs congés à cette occasion.

Cet immense succès, une première ou presque pour une mascotte d'un grand événement sportif, a surpris jusqu'à son créateur. "Avec l'ouverture des JO, je m'attendais évidemment à ce que des gens l'achètent, mais pas à ce qu'il devienne aussi populaire du jour au lendemain", témoigne Cao Xue, le chef de l'équipe de concepteurs. "C'est devenu un phénomène", jubile-t-il. "Pour chacun des 14 stylistes, on en a gardé un en souvenir. Ces derniers jours, on se dit qu'on aurait peut-être dû en garder un peu plus", ironise-t-il. C'est vrai, son panda est (lui aussi) désormais en voie de disparition. Et il n'est pas insensible à l'engouement autour de son invention. "Quand je vois tous ces gens à Pékin braver le froid pendant des heures et faire la queue, ce n'est pas juste pour acheter un jouet inanimé. Ce qu'ils viennent trouver, c'est quelque chose à tenir dans leurs mains et qui leur apporte un peu de chaleur", lâche l'artiste.