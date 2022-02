VIDÉO - JO 2022 : d'immenses files d'attente à Pékin pour mettre la main sur... la mascotte officielle

Bing Dwen Dwen fait un tabac dans l'empire du milieu. La mascotte officielle des Jeux Olympiques 2022 (un petit panda en combinaison) est victime de son succès. Ils sont des centaines de Chinois à faire la queue devant les magasins dans le froid de l'hiver pékinois (-10°). "Je suis arrivé hier soir à 18h et j’ai fait la queue toute la nuit. Et on l’a eu, finalement", témoigne un jeune riverain au micro de LCI.