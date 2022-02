INTERVIEW - JO 2022 : "C’est fantastique d’avoir cette médaille d’argent", savoure Johan Clarey

Le tricolore s'est également livré sur son séjour à Pékin. "Je me suis concentré que sur le sportif. C'est ce qui m'a aidé. C’était important d’être concentré sur le moment présent", expose-t-il. Et au sportif d'évoquer le protocole sanitaire : "ce n'était pas intrusif. On était dans une bulle et ils ont fait en sorte qu'on se sente bien". En revanche, le quadragénaire s'est désolé de ne "pas avoir de neige tout autour de notre piste". "C'est sûr que c'est choquant [...] mais sans neige artificielle, notre sport disparaîtrait, même en Europe", ajoute-t-il.