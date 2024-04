Saut à la perche : après un record de 6,24 mètres, qui arrêtera Armand Duplantis ?

Le perchiste suédois Armand Duplantis a battu ce samedi un nouveau record du monde de 6,24 mètres, record du monde en salle. Jamais un sportif n'avait réalisé un tel exploit.

Sans même forcer, Armand Duplantis bat le record du monde de 6,24 mètres. Il améliore son propre record d'un centimètre, un record enregistré il y a seulement sept mois, et il passe largement au-dessus de la barre. "Au niveau du temps et de la poussée, ce n'était pas loin, mais pas 100% parfait", analyse le sportif.

Le phénomène suédois n'a que 24 ans, et une marge de progression. Ses facilités étonnent et lui valent l'admiration de tous les athlètes. "Il a la technique vraiment innée en lui", affirme Romain Mesnil, vice-champion du monde de saut à la perche en 2009.

Après l'ère Sergueï Bubka, 35 records du monde à son actif, puis l'ère du Français Renaud Lavillenie, pendant six ans, c'est Armand Duplantis qui domine la discipline sans concurrent depuis 2020. "Il n’y a pas vraiment un match ; il y a Armand Duplantis et 25 centimètres plus bas, il y a les autres", confie Jean Galfione, champion olympique de saut à la perche en 1996. Déjà huit records à son actif, et bientôt les Jeux olympiques. L'athlète y défendra son titre, à Paris.