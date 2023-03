VIDÉO - JO 2024 : voici à quoi ressembleront les tenues des athlètes français

D’autant qu’il faut briller aussi à la cérémonie d’ouverture. "On a envie d’être beau. On a envie d’être une belle délégation et quand on défile, être fier. Donc c’est pour ça que ce moment-là compte aussi", affirme Carlota Dudek, de l'équipe de France de breakdance. Plus que 500 jours à attendre pour impressionner lors du défilé, mais surtout dans les compétitions.