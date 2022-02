JO d’hiver : Justine Braisaz-Bouchet, l’or inattendu

Ce titre qu'elle vient de récupérer lui semble démesuré. Le vertige, c'est souvent quand on a peur de tomber. Or, Justine Braisaz-Bouchet s'est relevée après des jeux ratés. C'est au tir qu'elle a construit son succès. Voilà pour le sportif. Une championne olympique sincère et spontanée.