JO 2024 : ces départements qui refusent le passage (trop coûteux) de la flamme olympique

Un projet qui prend du plomb dans l'aile. Le comité d'organisation a récemment annoncé son ambition de faire passer la flemme olympique dans tous les départements français avant les JO 2024 à Paris. Oui mais voilà, certains alertent sur les coûts excessifs d'une telle opération. Et la Creuse a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Le financement "de 150.000 euros uniquement à la charge du département" demandé par les organisateurs représente "la moitié des subventions que l'on attribue chaque année à nos associations sportives", a expliqué lundi Marie-Christine Bunlon, la vice-présidente chargée des sports au conseil départemental. "On était vraiment favorable, on aurait voulu que cette fête puisse bénéficier à la jeunesse de notre territoire mais quand on a vu les tarifs, ça a été un peu un choc", a-t-elle encore déploré. Le refus a été notifié par courrier et le département n'a pas reçu de contre-proposition.