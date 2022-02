JO de Pékin : le biathlon offre sa première médaille d'or à la France

Et dire qu'il prétend ne pas aimer cette épreuve, l'individuel. Dans ce format, la moindre erreur au tir peut être fatale. Et sur ses quinze premières cibles, le Français en manque deux, mais ses adversaires ne sont pas plus adroits. Alors, c'est à skis que va se jouer l'or olympique. Quand il franchit la ligne, rien n'est encore gagné, il faut attendre le temps de ses rivaux. Le Français doute, mais Martin Fourcade le rassure et il a vu juste.