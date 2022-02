JO de Pékin : Tess Ledeux, une médaille d’argent partagée en famille

À plus de 8000 km de la Chine, une surprise attend Tess Ledeux ce mardi matin. Sa maman, Nelly, et sa sœur partagent ce moment avec la jeune skieuse après sa finale. Quelques heures plus tôt, au milieu de la nuit, à La Plagne (Savoie), la famille et les amis de Tess se sont réunis dans un restaurant. "Je connais tellement ma petite-fille que je ne stresse même pas, parce que je sais qu’elle a un mental extraordinaire", affirme Jean-Luc Murgia, son grand-père.