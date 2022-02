JO de Pékin : une première médaille d'or pour la France

La fête avec la vraie famille s'est déroulée à Saint-Pierre. Dans leur menuiserie du Jura, les parents de Quentin Fillon Maillet réunissent amis et employés. Ils essaient de joindre leur fils depuis ce matin sans succès, quand soudain leur garçon en or apparaît. "C'est génial, puis c'est fait maintenant, Champion olympique ! ", dit-il. Et là, surviennent toutes les questions qui taraudent toutes les mamans. "Et t'as pu manger un peu ?"; s'inquiète sa mère Hélène Fillon-Maillet. "On aimerait pouvoir le serrer dans ses bras. Quand je vais le voir quand il va rentrer, ça va être fort", poursuit-elle. Pour patienter, elle se contentera de cette étreinte face à la caméra.