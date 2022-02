VIDÉO - JO 2022 : "Une idole", "un gars super"... Quentin Fillon Maillet de retour dans son village

On n’avait jamais vu autant de monde à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura), des centaines de personnes venues accueillir l’enfant du pays. "Il a participé au championnat du ski et du ski de fond et il est très fort", croit savoir une fillette à propos de Quentin Fillon Maillet, qui a brillé aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Le biathlète est revenu en héros sur ses terres, lundi 21 février soir, après 30 heures de voyage. Autour du cou, ses cinq médailles olympiques, brandies devant son public jurassien. "On est très fiers de lui, de ce qu'il a fait. C'est un enfant du pays, donc on sonne les cloches", savoure un homme venu fêter le retour du champion tricolore. "C'est un bosseur, c'est un gars super. C'est notre Quentin chéri", nous précise une femme. Une autre encore décrit "une idole".