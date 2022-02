VIDÉO - JO 2022 : le biathlon passionne les Français

Avant l'épidémie de Covid-19, ils étaient deux moniteurs de biathlon à Font-Romeu. Désormais, ils sont sept à se relayer. "En termes de licences, on n'est pas beaucoup. Mais en termes de découverte, on a vraiment beaucoup de monde. On a dix fois plus de cours de biathlon que de cours de ski de fond", explique Aristide Bègue, responsable du biathlon, dans les Pyrénées-Orientales.