Vous en rêvez ? On vous explique comment devenir porteur de la flamme olympique pour Paris 2024

Anonymes et personnalités connues peuvent, au même titre, candidater pour ce moment d'exception, à condition d'avoir au moins 15 ans. "Les Relais seront faits de petites et de grandes histoires humaines : la rencontre de toutes celles et ceux qui se retrouveront pour voir passer la Flamme, et celles des 11 000 Éclaireurs, connus ou non, qui auront l’honneur de la porter", expliquent les organisateurs. Par ailleurs, des personnes en situation de handicap seront intégrées. La parité hommes-femmes sera aussi respectée, affirme le Cojop. En revanche, selon les règles du comité international olympique (CIO), les élus en exercice et les personnalités religieuses ne sont pas éligibles.

Les porteurs de la flamme olympique et paralympique auront en commun d’être sélectionnés pour leur parcours de vie inspirant correspondant à l'un des trois critères établis : le sport, les territoires et le collectif. Dès lors, pourront être sélectionnés des athlètes, des bénévoles de clubs, des sportifs amateurs, des acteurs des Jeux. "C’est la colonne vertébrale du relais". Des entrepreneurs, des personnalités du monde de l'innovation, des professionnels qui incarnent l’excellence à la française ou encore des citoyens engagés pour "une société plus solidaire, plus inclusive, plus durable, plus juste" peuvent aussi postuler.

Pour Paris 2024, les relayeurs seront "tous ceux qui vivent et font vivre le sport au quotidien, tous ceux qui se sont investis dans les Jeux de Paris 2024, tous ceux qui sont impatients de les accueillir et de les vivre", résume le Cojop. Néanmoins, comme pour les billets, la demande sera sans doute beaucoup plus importante que le nombre de places disponibles, prévient-il.