"Pas d'autre plan B que le Stade de France" : la cérémonie d'ouverture des JO trop exposée pour l'ex-patron de la police

Après deux attaques terroristes sur le sol français depuis le 7 octobre, l'imminence des JO de Paris inquiète. La cérémonie d'ouverture, supposée se tenir sur plusieurs kilomètres de la Seine, est particulièrement exposée. Invité sur LCI, l'ancien directeur général de la police nationale Frédéric Péchenard suggère un repli sur le Stade de France.

"Jusqu'au 7 octobre, je pensais qu'on avait les moyens d'organiser cette cérémonie sans trop de risques, depuis le 7 octobre, je suis plus dubitatif". Invité d'Elizabeth Martichoux sur le plateau de LCI, Frédéric Péchenard a fait part de son inquiétude quant à la sécurité des Jeux Olympiques à Paris dans quelques mois. Après deux attaques terroristes sur le sol français, depuis le raid meurtrier du Hamas à Gaza, le risque d'un attentat pendant les Jeux semble beaucoup plus élevé à l'ancien directeur général de la police nationale.

Un repli de la cérémonie sur le Stade de France ?

La cérémonie d'ouverture des JO est particulièrement exposée, selon Frédéric Péchenard. Celle-ci doit en effet se tenir le 26 juillet 2024 en plein air, sur la Seine, avec le public massé sur les deux rives, du pont d'Austerlitz à l'est de la capitale, jusqu'au pont d'Iéna à l'ouest. "Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire", a affirmé sur LCI le haut fonctionnaire, "je dis simplement qu'il faut penser à un plan B". "Je ne vois pas d'autre plan B que le Stade de France", qu'on sait déjà sécuriser, a-t-il poursuivi.

Frédéric Péchenard pointe aussi les possibles objections que pourraient faire certains pays à l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Les délégations des États-Unis ou de l'Allemagne accepteraient-elles de défiler de façon aussi exposée, avec un niveau de risque terroriste aussi élevé ?

La charge de travail sur les forces de l'ordre est déjà énorme Frédéric Péchenard

"La charge de travail sur les forces de l'ordre est déjà énorme" depuis 2015, a rappelé le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France (LR), dont il est chargé de la sécurité. Frédéric Péchenard a évoqué le cas de l'attaque terroriste au couteau près du pont de Bir-Hakeim ce samedi soir, commise par un individu fiché S. Il a constaté, sans le critiquer, qu'"on n'arrive pas toujours à empêcher le passage à l'acte", estimant qu'avec ce type de mode opératoire, l'homme aurait pu tuer même s'il avait été suivi par un agent.

La cérémonie d'ouverture des JO 2024 n'est pour l'heure pas remise en cause, par les autorités. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a assuré ce lundi matin au micro de France Inter que délocaliser la cérémonie n'était pas "une hypothèse" actuellement envisagée. "On n'a pas de plan B, on a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans Bis", a-t-elle poursuivi. Une assertion dont Frédéric Péchenard a estimé que la ministre "n'y croit pas elle-même".