VIDÉO - JO Paris 2024 : plongée en avant-première dans le village olympique

Première contrainte, les jeux olympiques et paralympiques auront lieu en plein été. Alors, il a fallu réfléchir à une solution pour rafraîchir naturellement ces futures habitations. "La Seine est beaucoup plus fraîche que le reste, donc on utilise ses courants d'air qui sont frais et ils remontent dans le village et ça circule entre les bâtiments. Donc en fait, les ingénieurs ont pensé à ça et on a des capteurs un peu partout pour voir vraiment où passe le vent", explique Marion Le Paul, directrice générale adjointe de Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures olympiques.

Les gymnastes vont passer une semaine dans ce village. Elles dormiront dans des chambres de 35 mètres carrés pour trois. Là aussi, l'aménagement a été minutieusement pensé. "Il faut peu de lumière, donc des rideaux occultants. Il faut peu de bruit. Il ne faut pas entendre son voisin qui téléphone pour dire qu'il a gagné sa compétition ou perdu sa compétition. Il faut de l'espace", égrène Marion Paul. Autre pièce essentielle : la salle de bain. En revanche, pas de cuisine puisqu’il y aura une cantine géante, ouverte 24h sur 24. Ce sera la Cité du cinéma.