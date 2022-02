Petite délégation, grandes ambitions : quelles chances françaises de médailles aux JO de Pékin ?

Le niveau de performance tiendra beaucoup aux conditions très particulières de ces Jeux de l'ère Covid, et à la façon dont les athlètes sauront les maîtriser. Isolés dans une "bulle sanitaire" extrêmement stricte, ils n'auront pas non plus le soutien du public, particulièrement clairsemé et soumis à la distanciation sanitaire. "Je prends ça comme un jeu", s'amuse Benjamin Cavet, "on est un peu enfermés dans nos chambres, et on nous libère deux heures par jour pour aller skier".

Les skieurs devront aussi dompter les conditions techniques particulières des Olympiades de Pékin, sur neige à 100% artificielle, et souvent dans le froid glacial de l'air polaire descendu de Mongolie.