VIDÉO - Just Fontaine : l'adieu au "plus grand avant-centre" français, "éternel" meilleur buteur en Coupe du monde

Son record tient depuis plus d'un demi-siècle. En 1958, lors du Mondial de football en Suède avec les Bleus, Just Fontaine entre dans la légende du ballon rond et dans le cœur des supporters français. "C'est peut-être le plus grand avant-centre qu'on ait jamais eu en France", estime un passant au micro de TF1 (voir le reportage en tête de cet article). "Le meilleur buteur de la Coupe du monde, qui sera éternel", lance un autre.

Attaquant iconique du club de Reims, avec qui il remporte trois fois le championnat de France, "Justo" - son surnom - a marqué à jamais le sport tricolore.