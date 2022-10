Karim Benzema: enfin la consécration ?

Il a eu 18 saisons au plus haut niveau et n’a eu aucun carton rouge, mais en dehors, il a une image écornée, une condamnation dans une affaire de chantage à la sextape et des déclarations maladroites, notamment lorsque Didier Deschamps ne le sélectionne plus. Privé des Bleus pendant cinq ans, il est à nouveau incontournable aujourd’hui. Cette année, il est le meilleur buteur français de tous les temps.