Karim Benzema entre dans l’histoire du football français

But après but, il a regagné le cœur de tous les fans de football. Lundi soir, grâce à ce doublé, Karim Benzema est devenu le meilleur butteur français de tous les temps. En 18 ans de carrière, il a inscrit 413 buts, soit deux de plus que Thierry Henry, le précédent recordman. Il est loin également devant des joueurs comme Michel Platini ou Jean-Pierre Papin.